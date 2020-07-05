Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі вирішила прогулятися по вулиці в прозорому костюмі

Як передає Politeka.net, свіже фото гарячої блондинки з'явилося на її фан-сторінці. Красуня одягла коричневий брючний костюм, який повністю просвічувався. Під легкою тканиною можна було розгледіти чорну білизну дівчини. Модель без сорому йшла по вулиці, не звертаючи уваги на погляди перехожих. До речі, на фото видно, як люди дивляться в бік Ратаковскі. Ймовірно, не всі звикли до такого відвертого повсякденного одягу.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі позувала в чорному мікро купальнику. Дівчина втиснула свої пишні груди у маленькі клаптики, які насилу змогли прикрити їх. Модель позувала на камеру, презентуючи свій новий колір волосся. Як відомо, зовсім нещодавно у дівчини було темне волосся. На літо модель перефарбувалася в блондинку.

Крім цього, нещодавно Ратаковскі постала в спокусливій чорній сукні з глибоким декольте. Дівчина спокусливо виставила вперед свою ніжку в розрізі сукні. А її груди, не скуті нижньою білизною, практично випригували з наряду.

Варто відзначити, що американка спочатку будувала свою модельну кар'єру, роблячи ставку на відвертість. Популярність до неї прийшла після того, як вона знялася топлес в музичному кліпі.

Нагадаємо, що Ратаковскі показала, як веселиться без білизни в постелі: "Відкинулася назад і...".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Ратаковскі засвітила найсолодші місця в мікро купальнику: в таку легко закохатися.

Також Politeka писала, що Ратаковскі на пляжі підсмажила "яблучка" у занадто відвертому декольте: "Друга Кендалл Дженнер".