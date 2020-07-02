Популярна американська модель і актриса Емілі Ратаковскі полонила спокусливим образом в купальнику

Як передає Politeka.net, серія фотографій з'явилася на фан-сторінці зірки в Instagram. Ратаковскі постала в екстремально маленькому купальнику, який ледь прикривав її інтимні місця. Апетитні груди зірки буквально вивалювалася з маленьких клаптиків тканини. Модель цього абсолютно не соромилася. Навпаки, вона із задоволенням позувала на камеру, показуючи свій плоский животик, округлі стегна і соковиті груди.

Варто відзначити, що на фото у Ратаковскі біле волосся, хоча зовсім недавно у неї був темний колір волосся.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі розбурхала фантазію шанувальників фотографією, на якій постала в образі зайчика. Дівчина припасувала собі в фотошопі вушка, що надало особливої пікантності фото. Сама модель була одягнена в білу білизну і чорний корсет.

Крім цього, нещодавно модель з'явилася в спокусливій чорній сукні з глибоким декольте і неймовірним вирізом. Дівчина заколола волосся, що зробило її образ ще звабливіше. Вона виставила вперед свою ніжку, повністю оголивши її. Красуня стояла біля якоїсь скульптури, але вся увага шанувальників була прикута до грудей моделі, які випирали з декольте.

Нагадаємо, що Ратаковскі без сорому і білизни задерла сорочку, показавши красу: "Верховний ангел".

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