Клієнти ПриватБанка скаржаться на безпричинний арешт їх рахунків

Як передає Politeka.net, новий розгромний відгук про роботу ПриватБанку з'явився на сайті Мінфіну. 5 липня Інна Лебідь повідомила, що ПриватБанк більше року тому наклав арешт на всі її банківські карти. Після невдалого з'ясування причин арешту рахунків, жінці надійшло повідомлення про те, що вона більше не є клієнтом банку.

«Звернулася в банк з'ясувати причини, сказали що Рівненська ВС наклала арешт на мої карти, кажуть - зверніться до них. Звернулася, кажуть, що мене в базі даних немає, і вони ніяких запитів на арешт ПриватБанку не давали. Два місяці намагалася пояснити ПриватБанку що це помилка, вони не в яку», - заявила жінка.

За її словами, тепер її змушують погасити кредит у Приватбанку за допомогою третіх осіб. Ті гроші, які знаходяться на арештованих рахунках, перерахувати в рахунок кредиту не можна. У Виконавчій службі жінці заявили, що банк самовільно поставив арешт на карти.

Варто відзначити, що це не перший випадок, коли ПриватБанк без причини блокує рахунки українців. Клієнти банку неодноразово скаржилися, що банк блокував їх ФОП рахунки, самовільно закривав особисті рахунки і навіть додавав номери клієнтів у чорний список.

Нагадаємо, що долар пішов на рекорд, курсу валют винесли вердикт: "Гроші вигрібаються із Приватбанку".

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