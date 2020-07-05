Клиенты ПриватБанка жалуются на беспричинный арест их счетов
Как передает Politeka.net, новый разгромный отзыв о работе ПриватБанка появился на сайте Минфина. 5 июля Инна Лебедь сообщила, что ПриватБанк больше года назад наложил арест на все ее банковские карты. После неудачного выяснения причин ареста счетов, женщине пришло уведомление о том, что она больше не является клиентом банка.
«Обратилась в банк выяснить причины, сказали что Ровенская ИС наложила арест на мои карты, говорят - обратитесь к ним. Обратилась, говорят, что меня в базе данных нет, и они никаких запросов на арест в ПриватБанк не давали. Два месяца пыталась объяснить ПриватБанку что это ошибка, они не в какую», - заявила женщина.
По ее словам, теперь ее заставляют погасить кредит в ПриватБанке при помощи третьих лиц. Те деньги, которые находятся на арестованных счетах, перечислить в счет кредита нельзя. В Исполнительной службе женщине заявили, что банк самовольно поставил арест на карты.
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Стоит отметить, что это не первый случай, когда ПриватБанк без причины блокирует счета украинцев. Клиенты банка неоднократно жаловались, что банк блокировал их ФЛП счета, самовольно закрывал личные счета и даже добавлял номера клиентов в черный список.
Напомним, что доллар пошел на рекорд, курсу валют вынесли вердикт: "Деньги выгребаются из ПриватБанка".
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