Клиенты ПриватБанка жалуются на беспричинный арест их счетов

Как передает Politeka.net, новый разгромный отзыв о работе ПриватБанка появился на сайте Минфина. 5 июля Инна Лебедь сообщила, что ПриватБанк больше года назад наложил арест на все ее банковские карты. После неудачного выяснения причин ареста счетов, женщине пришло уведомление о том, что она больше не является клиентом банка.

«Обратилась в банк выяснить причины, сказали что Ровенская ИС наложила арест на мои карты, говорят - обратитесь к ним. Обратилась, говорят, что меня в базе данных нет, и они никаких запросов на арест в ПриватБанк не давали. Два месяца пыталась объяснить ПриватБанку что это ошибка, они не в какую», - заявила женщина.

По ее словам, теперь ее заставляют погасить кредит в ПриватБанке при помощи третьих лиц. Те деньги, которые находятся на арестованных счетах, перечислить в счет кредита нельзя. В Исполнительной службе женщине заявили, что банк самовольно поставил арест на карты.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда ПриватБанк без причины блокирует счета украинцев. Клиенты банка неоднократно жаловались, что банк блокировал их ФЛП счета, самовольно закрывал личные счета и даже добавлял номера клиентов в черный список.

Напомним, что доллар пошел на рекорд, курсу валют вынесли вердикт: "Деньги выгребаются из ПриватБанка".

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