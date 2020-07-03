Курс долара – завжди був важливим питанням для українців, а зараз у зв'язку з відставкою глави НБУ Якова Смолія, воно стало особливо хвилюючим

Пояснив ситуацію і розповів, до чого готуватися економіст Олексій Кущ, передає «Апостроф».

Так, експерт підтвердив, то найближчим часом дійсно виникне якась турбулентність, але при цьому поспішив заспокоїти, що нічого критичного в липні статися не повинно.

«Думаю, що коридор 28-30 гривень за долар на осінь – це те, до чого можна бути готовим», - зазначив економіст.

В подальшому ситуація буде залежати від розвитку економіки та самого кризи. Якщо наступний глава НБУ буде дотримуватися стратегії Смолія, то осінній період можна буде пройти досить просто за рахунок того, що у людей не буде грошей. Якщо ж у Нацбаке нчнут реалізовувати альтернативну політику і спробують за рахунок збільшення ліквідності якимось чином амортизувати кризовий вплив на економіку, спробує "завести" якісь галузі промисловості, стабілізувати соціальну систему з допомогою бюджетних вливань, збільшення платоспроможного попиту населення, у нас буде класична модель реагування на кризу. В такому випадку інфляція може "розігрітися" до 10-15%, і буде девальвація.

Але варто пам'ятати, що на фазі руйнування стабільність не може бути стійкою, зазначив експерт.

При цьому він додав, що чинників курсової дестабілізації влітку немає. Резерву Нацбанку поки достатньо для того, щоб компенсувати ці курсові піки. Ситуація може змінитися, якщо почнеться повноцінний банківський криза і українці почнуть забирати свої гривневі вклади.

«Паніка зараз буде дуже небезпечною, вона може викликати детонацію "нейтронної фінансової бомби" у сфері держбанків», - заявив Кущ.

Справа в тому, що чотирьом держбанкам належить 60% ринку як за пасивами, так і за активами.

«Це сталося тому, що так зване очищення банківської системи призвела до створення дисфункціональній банківської системи а-ля пізній Радянський Союз», - зазначив економіст.

Зараз в держбанках лежать більше 300 млрд гривень вкладів.

«Якщо люди побіжать забирати свої гроші, у керівництва країни буде два варіанти – поганий і жахливий. Поганий – надрукувати гроші і віддати людям, жахливий – заморозити внески, тому що це може викликати соціальний вибух», - зазначив експерт.

Кущ впевнений, що відставка Смолія сама по собі не обернеться крахом.

«Ми повинні розуміти, що персоналії в Україні практично не впливають на результати – на них впливає системна політика, яка часто формується навіть не першими особами», - підсумував він.

Відзначимо, 3 червня Національний банк рекордно опустив гривню по відношенню до курсів євро та долара.

Так, американський долар вперше з квітня 2020 року піднявся вище позначки в 27 гривень. Тоді він становив 27,04 гривень за долар. А вище курс був 20 квітня – 27,20 гривень/$.

НБУ встановив офіційні курси валют на 3 липня на наступному рівні:

– 100 доларів США – 2718,01 гривень (+0,41 грн)

– 100 євро – 3065,92 гривень (+0,66 грн).

Нагадаємо, українцям розповіли, що буде з курсом долара і потрібно бігти в обмінники.

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