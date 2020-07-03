Багато українців скаржаться, що ПриватБанк без попередження блокує рахунки

Фінустанова дала розгорнуту відповідь, чому так відбувається і що в такому випадку робити, в коментарі під одним з відгуків незадоволеного клієнта на сайті Мінфіну, передає Politeka.net.

"Вчора несподівано для себе виявив, що мій ФОП рахунок заарештований. Оператор повідомила, що причина у відсутності ідентифікації і треба заповнити анкету. Ви серйозно??? У вас всі мої дані, а запитання з анкети, який у мене дохід і чи маю непогашені кредити - як впливають на мою ідентифікацію? Виплачую в цьому місяці кредит і міняю банк. Такого я ще не бачив, дозволяти собі заарештовувати рахунок заради опитувальника - багато на себе взяли", - йдеться у скарзі українця.

В Приватбанку послалися на "рутинні процедури" - мовляв, нове законодавство про фінмоніторинг вимагає перегляду актуальної інформації.

"В бізнесі іноді доводиться дотримуватися досить багатьох рутинних, але при цьому важливих формальностей: згідно з Законом України № 2121-III Б та № 361-IX, а також Постановами НБУ № 417 всі банки повинні одержувати та підтримувати в актуальному стані інформацію про своїх клієнтів. До таких відомостей належать: фінансова звітність та додаткова інформація про діяльність підприємства.

Це необхідно робити за правилами фінансового моніторингу. Не дивуйтеся, якщо раніше ви вже надавали такі документи, а зараз бачите цей запит знову, адже у кожного документа є так званий «строк давності», по закінченні якого всі банки зобов'язані запитувати у всіх клієнтів актуальні документи.

При цьому ми прагнемо максимально економити ваш час – не потрібно йти в банк: передати всі документи можна в електронному вигляді через «Приват24 для бізнесу» в меню «Анкета»", - прокоментував оператор.

Також наголошується, що "законодавство України в частині фінансового моніторингу зобов'язує банки переглядати можливість обслуговування клієнтів, які вчасно не надали запитувану інформацію".

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