Відомому оперному співакові Миколі Баскову вдалося скинути багато зайвих кілограмів

Про це пише Politeka.net.

Відверту публікацію співак зробив у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Зокрема, Микола Басков опублікував знімки, зроблені до і після карантину, на яких чітко видно результати "кропіткої роботи над собою.

"До карантину і після)) Ксенія Собчак, мене тепер теж не дізнаються", - йдеться у підписі до опублікованих знімків.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і додали, що Микола Басков з будь-якою вагою завжди буде "красавчком".

"Коля, Вау! Хоча ти завжди красень, тобі можна все", "Який пупсик зліва, Завжди і скрізь красивий", "Я заново закохалася. Це взагалі законно бути таким красивим?", "Ви стали стрункішими за час карантину, самоізоляція пішла Вам на користь", "Ой, Боже...мені варіант праворуч більше подобається: стрункий, підтягнутий...може, воно й на краще, що не впізнають?)" "Миколо, ви чудово виглядаєте і великий молодець. Ви приклад того, що з будь-якої ситуації можна отримати користь, ми вами пишаємося", - написали у шанувальники комментариях.

Раніше відомий російський композитор Анатолій Зубков, який писав пісні для Алли Пугачової, розповів про масштабний скандал між зірками першої величини.

Він згадав історію, яка трапилася на сольному концерті співачки Жасмін.

Скандал вибухнув через проблеми з комунікацією авторів пісні «Любов». Зубков зізнався, що його співавтор подарував пісню Миколі Баскову, не попередивши його про це. Він же, у свою чергу, підписав договір з Жасмін для дуету з Філіпом Кіркоровим.

Аж до сольного концерту Жасмин проблему не змогли вирішити, в результаті чого Басков прямо на концерті почув, як Кіркоров співає цю пісню з артисткою.

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