Знаменитий естрадний співак здивував щасливим виглядом поруч з втомленим Ургантом

Так, в цей раз артист вирішив поділитися кадром, на якому постав у незвичному яскравому іміджі з модною укладанням. При цьому Микола здивував щасливою посмішкою на тлі дуже засмученого і сумного Івана Урганта.

Басков похвалився незвичайної курткою кислотно-жовтого відтінку в поєднанні з чорними шортами і спортивними гетрами. При цьому за спиною Миколи видно втомлений телеведучий, мирно сидить на стільці в не менш яскравому образі - яскраво-червоній футболці і чорних шортах зі світлими кросівками.

Шанувальники були здивовані нового образу артиста, тому написали безліч коментарів:

«Ви дуже гарний😊», «Супер!!! Чекаємо 😉❤️», «Уууу) це щось цікавеньке )», «Дитячий садок@nikolaibaskov», «Микола 👍👍😘😘», «Вау! 💥💥💥 Божевільна новину! Неймовірно рада буду знову побачити Вас в ефірі! Ні за що не пропущу!👍😉», «Як вскгдв шикарний, на позитиві 😍✌ #нашпозитивчик ❤️ 👑», «Який ви красивий, втім як і завжди 💕 Балдежный зая 🐰💕», «Веселенький прикид😁 чекаємо випуск @nikolaibaskov», «щось непонятненькое🙈».

Раніше відомий російський композитор Анатолій Зубков, який писав пісні для Алли Пугачової, розповів про масштабний скандал між зірками першої величини.

Він згадав історію, яка трапилася на сольному концерті співачки Жасмін. Скандал вибухнув з-за проблем з комунікацією авторів пісні «Любов». Зубков зізнався, що його співавтор подарував пісню Миколі Баскову, не попередивши його про це. Він же, у свою чергу, підписав договір з Жасмін для дуету з Філіпом Кіркоровим.

Аж до сольного концерту Жасмин проблему не змогли вирішити, в результаті чого Басков прямо на концерті почув, як Кіркоров співає цю пісню з артисткою.

«Раптом Басков чує пісню «Любов», яку виконували Кіркоров і Жасмин. Був страшний скандал, так як Микола вже записав цю пісню з Софією Ротару. Вони планували віддати її в ефір, роблячи на неї велику ставку, називали другою «Лавандою». Коля дуже довго ображався на мене», - розповідає композитор.

Нагадаємо, що Кіркоров жорстко підставив Баскова з жінкою, кадри ганьби бачили все: «Жерсть, помилуй її…».

Як повідомляла Politeka, Кіркоров не витримав і розкрив правду про страшну хворобу: «Бережіть себе і своїх близьких».

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