Британська супермодель Демі Роуз похвалилася значними формами під час відвідування салону краси
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Темне волосся вже пробиваються і немов говорять: ми повернулися», — коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Роуз позує в тісному білій майці, яка ледь витримує значні форми знаменитості.
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А на іншій фотографії Роуз позує в прозорому вбранні, відсунувши камеру і показавши неймовірні обсяги.
«В цей день 2017 року», - йдеться у підписі до світлини.
Уточнимо, що шанувальники Роуз могли красуватися зовнішністю кумира мовчки, адже кадрами знаменитість вирішила поділитися в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, модель Демі Роуз, також відома як британська Кардаш'ян, підкорила пляжним чином - дівчина залишилася без білизни
В цей раз дівчина підкорила природним виглядом, позуючи на узбережжі зовсім без білизни. Зірка буквально підірвала соціальну мережу Instagram, поставши в природному вигляді: без макіяжу, фотошопу і будь-яких прикрас.
Так, модель позувала на узбережжі зовсім без одягу і збентеження виблискуючи своїми головними гідностями. Настільки інтимний кадр не залишив байдужими шанувальників.
Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.
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