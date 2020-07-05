Британская супермодель Деми Роуз похвасталась внушительными формами во время посещения салона красоты
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Темные волосы уже пробиваются и словно говорят: мы вернулись», — коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Роуз позирует в тесной белой майке, которая едва выдерживает внушительные формы знаменитости.
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А на другой фотографии Роуз позирует в прозрачном наряде, отодвинув камеру и показав невероятные объемы.
«В этот день 2017 года», - говорится в подписи к снимку.
Уточним, что поклонники Роуз могли красоваться внешностью кумира молча, ведь кадрами знаменитость решила поделиться у себя в Сторис.
Как сообщалось ранее, модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, покорила пляжным образом - девушка осталась без белья
В этот раз девушка покорила естественным видом, позируя на побережье совершенно без белья. Звезда буквально подорвала социальную сеть Инстаграм, представ в естественном виде: без макияжа, фотошопа и каких-либо украшений.
Так, модель позировала на побережье совершенно без одежды и смущения сверкая своими главными достоинствами. Столь интимный кадр не оставил поклонников равнодушными.
Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.
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