Британская супермодель Деми Роуз похвасталась внушительными формами во время посещения салона красоты

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Темные волосы уже пробиваются и словно говорят: мы вернулись», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Роуз позирует в тесной белой майке, которая едва выдерживает внушительные формы знаменитости.

А на другой фотографии Роуз позирует в прозрачном наряде, отодвинув камеру и показав невероятные объемы.

«В этот день 2017 года», - говорится в подписи к снимку.

Уточним, что поклонники Роуз могли красоваться внешностью кумира молча, ведь кадрами знаменитость решила поделиться у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, покорила пляжным образом - девушка осталась без белья

В этот раз девушка покорила естественным видом, позируя на побережье совершенно без белья. Звезда буквально подорвала социальную сеть Инстаграм, представ в естественном виде: без макияжа, фотошопа и каких-либо украшений.

Так, модель позировала на побережье совершенно без одежды и смущения сверкая своими главными достоинствами. Столь интимный кадр не оставил поклонников равнодушными.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

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