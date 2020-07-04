Голлівудська актриса і модель українського походження Ольга Куриленко блиснула ідеальною фігурою

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 40-річна діва опублікувала знімок, який відразу ж викликав жвавий інтерес шанувальників, передає Politeka.net.

На фотографії модель й актриса позує в яскраво-жовтому купальнику, стоячи під душем. Вона повернулася спиною до об'єктиву, проте це не заважає їй продемонструвати фігуру.

Зазначимо, що красуня змогла зберегти ідеальні параметри навіть після народження сина. На фото Ольга демонструє повну відсутність целюліту і зайвого жиру на стегнах, а також абсолютно плаский живіт.

Вона підвелася навшпиньки, і від цього її і без того довгі ноги здаються ще стрункішими.

Всього за дві години фото зібрало понад 14 тисяч лайків і десятки коментарів, в яких шанувальники творчості актриси висловлюють своє захоплення її параметрами.

Раніше ми розповідали про те, що Куриленко поділилася фотографією в розкішній сукні. Вбрання вигідно підкреслило дивовижну фігуру актриси, її ніжні плечі і руки, які залишилися оголеними. Пікантності образу додав макіяж зірки – чорні довгі стрілки, які зробили акцент на очах. Волосся дівчина залишила розпущеним.

Ми також писали про те, що Ольга мріє заробити мільярд, щоб побудувати лікарню з найсучаснішим обладнанням, де могли б лікуватися безкоштовно. Любов до медицини в актриси спадкова: її улюблена бабуся була лікарем.

Нагадаємо, що Куриленко спустила штани, змусивши чоловіків червоніти: «Ідеальне тіло».

Як повідомляла Politeka, Куриленко спокусила своїми засмаглими місцями в купальнику: "Ідеальна!".

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