Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко сверкнула идеальной фигурой

На своей странице в социальной сети Инстаграм 40-летняя дива опубликовала снимок, который сразу же вызвал оживленный интерес поклонников, передает Politeka.net.

На фотографии модель и актриса позирует в ярко-желтом купальнике, стоя под душем. Она повернулась спиной к объективу, однако это не мешает ей продемонстрировать точеную фигуру.

Отметим, что красотка смогла сохранить идеальные параметры даже после рождения сына. На фото Ольга демонстрирует полное отсутствие целлюлита и лишнего жира на бедрах, а также абсолютно плоский живот.

Она приподнялась на носочках, и от этого ее и без того длинные ноги кажутся еще стройнее.

Всего за два часа фото собрало свыше 14 тысяч лайков и десятки комментариев, в которых поклонники творчества актрисы выражают свое восхищение ее параметрами.

Ранее мы рассказывали о том, что Куриленко поделилась фотографией в роскошном платье. Наряд выгодно подчеркнул удивительную фигуру актрисы, ее нежные плечи и руки, которые остались оголенными. Пикантности образу добавил макияж звезды – черные длинные стрелки, которые сделали акцент на глазах. Волосы девушка оставила распущенными.

Мы также писали о том, что Ольга мечтает заработать миллиард, чтобы построить больницу с самым современным оборудованием, где могли бы лечиться бесплатно. Любовь к медицине у актрисы наследственная: ее любимая бабушка была врачом.

Напомним, что Куриленко спустила штаны, заставив мужчин краснеть: «Идеальное тело».

Как сообщала Politeka, Куриленко соблазнила своими загорелыми местами в купальнике: "Идеальная!".

Также Politeka писала, что Куриленко впечатлила своим декольте на яхте: "Какая же вы...".