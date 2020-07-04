Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко сверкнула идеальной фигурой
На своей странице в социальной сети Инстаграм 40-летняя дива опубликовала снимок, который сразу же вызвал оживленный интерес поклонников, передает Politeka.net.
На фотографии модель и актриса позирует в ярко-желтом купальнике, стоя под душем. Она повернулась спиной к объективу, однако это не мешает ей продемонстрировать точеную фигуру.
Отметим, что красотка смогла сохранить идеальные параметры даже после рождения сына. На фото Ольга демонстрирует полное отсутствие целлюлита и лишнего жира на бедрах, а также абсолютно плоский живот.
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Она приподнялась на носочках, и от этого ее и без того длинные ноги кажутся еще стройнее.
Всего за два часа фото собрало свыше 14 тысяч лайков и десятки комментариев, в которых поклонники творчества актрисы выражают свое восхищение ее параметрами.
Ранее мы рассказывали о том, что Куриленко поделилась фотографией в роскошном платье. Наряд выгодно подчеркнул удивительную фигуру актрисы, ее нежные плечи и руки, которые остались оголенными. Пикантности образу добавил макияж звезды – черные длинные стрелки, которые сделали акцент на глазах. Волосы девушка оставила распущенными.
Мы также писали о том, что Ольга мечтает заработать миллиард, чтобы построить больницу с самым современным оборудованием, где могли бы лечиться бесплатно. Любовь к медицине у актрисы наследственная: ее любимая бабушка была врачом.
Напомним, что Куриленко спустила штаны, заставив мужчин краснеть: «Идеальное тело».
Как сообщала Politeka, Куриленко соблазнила своими загорелыми местами в купальнике: "Идеальная!".
Также Politeka писала, что Куриленко впечатлила своим декольте на яхте: "Какая же вы...".