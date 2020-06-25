40-летняя украинская актриса Ольга Куриленко, ставшая звездой Голливуда, показала, как нежится на отдыхе

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге Инстаграм, на котором позировала на яхте. Ольга томно запрокинула голову и закрыла глаза от удовольствия, наслаждаясь прекрасными мгновениями на курорте.

Куриленко предстала в розовом купальнике, зеленой футболке и милой шляпке. Примечательно, что звезда не стала наносить макияж, а рискнула показать свою натуральную красоту вблизи. Кроме того, невозможно не восхититься зоной декольте красотки.

"#Раннее утро. #Мир #берегитесебя 🙏", - подписала кадр актриса.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:

"Ты такая красивая 😍😍😍"

"Какая хорошенькая😍"

"💜 притащил себя на работу сегодня, но твое фото именно так, как я себя чувствую ... Романтика... Отлично сделано"

"Вчера смотрел фильм с Вашим участием. Замечательная игра! 👏"

"Какая же вы очаровательная 🙏😍"

Ранее мы сообщали, Куриленко осчастливила фанатов, показав фигуру в бикини. Девушка выставила фото в Инстаграм, на котором позировала почти во весь рост на фоне каменной стены. Стройная Ольга сорвала "аплодисменты" в комментариях.

"Влюблена в эту сумку", - подписала фото знаменитость.

"Потрясающая 👏"; "Красивая как всегда"; "Я люблю это красивое тело 😍"; "Красота❤️"; "Кто-то увидел сумку? 😂🔥"; "А остальной мир влюблен в тебя ❤️", - писали благодарные поклонники.

Напомним, что украинская девушка Бонда засветила лишнее в пикантной позе: ткань ничего не скрыла.

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