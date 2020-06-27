Всем бы такие параметры!

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко сверкнула идеальной фигурой на отдыхе

40-летняя дива показала поклонникам, как проводит субботний выходной, передает Politeka.net.

На своей странице в социальной сети инстаграм красотка опубликовала пару снимков, на которых позирует в черном сдельном купальнике с разрезом почти до пояса, стоя на яхте.

Отметим, что красотка смогла сохранить идеальные параметры даже после рождения сына. На фото Ольга демонстрирует полное отсутствие целлюлита и лишнего жира на бедрах, а также абсолютно плоский живот.

Как известно, мировую славу уроженке украинского Бердянска принесла роль девушки Джеймса Бонда в «Кванте милосердия».

К своему успеху девушка шла очень долго и упорно, начав с модельного бизнеса. После того, как отец ушел из семьи и мать, учительница рисования, старалась заработать лишнюю копейку, Ольга хорошо усвоила, что такое бедность и нужда, поэтому мечтала получить хорошее образование.

В 13-летнем возрасте Ольга вместе с мамой переехала в Россию. В Москве женщина сумела найти высокооплачиваемую работу. Однажды в столичном метро Ольгу заметил представитель модельного агентства, предложив поучаствовать в кастинге. Когда мужчина узнал, что девочке всего 13 лет, предложений от агентства больше не поступало.

Однако юная красотка уцепилась за эту мысль и отправилась в школу моделей. Через 2 года она принесла в агентство Madison портфолио, которое помогла создать мама. Девушку взяли на работу. Куриленко, подписав выгодный контракт, в 16 лет отправилась в Париж.

Понимая, что карьера модели быстротечна, Ольга закончила курсы актерского мастерства и уже вскоре начала появляться на экранах, сумев со временем завоевать мировую популярность.

Мало кто знает, что Ольга мечтает заработать миллиард, чтобы построить больницу с самым современным оборудованием, где могли бы лечиться бесплатно. Любовь к медицине у актрисы наследственная: ее любимая бабушка была врачом.

Напомним, что украинская девушка Бонда засветила лишнее в пикантной позе: ткань ничего не скрыла.

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