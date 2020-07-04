Зірка «Квартал 95» Олена Кравець вирішила скористатися прикладом зіркових колег і вирушила до Одеси

У зв'язку з карантином через пандемію китайського вірусу і закриттям кордонів це курортне місто стало улюбленим місцем відпочинку як пересічних громадян, так і знаменитостей улітку 2020 року, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Олена поділилася фотографіями з перлини біля моря.

Крім пари власних знімків, артистка також опублікувала пейзажі Одеси, показавши красу природи вдень і широкий вибір розваг ввечері.

«Моя Одеса⚓️, мій друг дитинства, Вже скільки років, а ти все та ж», – пише Олена.

«Ох, Лєна, яка краса, особливо на першій фотографії😜😍❤️», «Обожнюю і Оленку і Одесу просто люблю безмірно ❤❤❤❤❤💚💚💚💚💖💖💖💖✌✌✌👌👌👌👌👍👍👍👍👍», «🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», – не шкодують емоцій шанувальники зірки.

Як ми вже писали раніше, Кравець приголомшила українців заявою щодо походу у велику політику.

У ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що гумористка Олена Кравець незабаром може стати політиком. Такі чутки поповзли після того, як одна з соціологічних груп додала Олену Кравець у список можливих кандидатів на посаду мера Києва.

Тому зірка вирішила розставити всі крапки та звернулась до своїх шанувальників.

«Хлопці! Давайте відразу і по справі. Я нікуди не збираюся. Ні в які мери, міністри і ось це ось все.. Політика мені не цікава. Точка», - написала вона в своєму мікроблозі.

Нагадаємо, що усміхнена Кравець підкорила чином в піджаку на голе тіло.

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець розкрила невідомі факти про заражену вірусом Зеленської.

Також Politeka писала, що Кошовий і Кравець з "Квартал 95" заінтригували новим фото, як чоловік і дружина.