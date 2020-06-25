Звезда "Квартал 95" Елена Кравец огорошила украинцев заявлением относительно похода в большую политику

Об этом пишет Politeka.net.

В СМИ начала появляться информация о том, что юмористка Елена Кравец в скором времени может стать политиком.

Такие слухи появились после того, как одна из социологических групп добавила Елену Кравец в список возможных кандидатов на должность мэра Киева.

Поэтому звезда "Квартал 95" Елена Кравец решила расставить все точки и обратилась к своим поклонникам.

"Ребята! Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все.. Политика мне не интересна. Точка", - написала она в своем микроблоге Instagram.

Украинцы неоднозначно отреагировали на признание звезды. Кто-то поддержал Елену Кравец, а некоторые с сожалением отреагировали на новость, поскольку рассчитывали увидеть куму президента Владимира Зеленского в большой политике.

"Думаю не стоит, об этой власти уж точно ничего хорошего не вспомнят, оставайтесь артистом", "Правильно. Там всё без чувства юмора", "Политику? Ото навыдумывали", "Зря.. умеея высмеивать все недостатки правительства, Вы бы старались не быть такими как это правительство", "Если не собираетесь.. Может заберете Вову обратно", "А кто вас туда уже записал?", "Леночка, вы отличная актриса. Не смешивайте с грязью свое имя", - написали они в комментариях под публикацией.

Ранее Елена Кравец рассказывала о собственном проекте. По мнению актрисы, ей не хватает веры в себя.

Кравец объясняет, что никогда не работала в одиночку, всегда вокруг была команда, поэтому она испытывает большой страх перед сольной карьерой. Этот страх ее стопорит, но актриса уверена, что сольному проекту все же быть.

«Мне хочется какой-то сольной программки – может, моноспектакля, где я буду не Леночкой из "Квартала", а Леной Кравец», - утверждала ранее звезда шоу-бизнеса.

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