Шість років тому завершився один з найбільш розкішних і багато бюджетних серіалів – турецький історичний серіал "Величне століття"

Так, знаменитий серіал був присвячений періоду правління султана Сулеймана. Знявшись у новій кінострічці, багато акторів проекту стали зірками далеко за межами Туреччини. Зокрема, найбільшу популярність отримали красуня Хюррем Султан у виконанні актриси Мер'єм Узерлі І Нур Феттахоглу в ролі першої наложниці султана.

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Халіта Эргенч – чоловік зіграв султана, хоч у реальному житті був лише двічі одружений. Темпераментний чоловік в житті дуже спокійний, виховує сина з другою дружиною Бергюзар Корель, з якою він разом грав і у «Чудовому столітті».

Мер'єм Узерлі – ексцентрична дівчина Роксолана, що отримала головну роль. У серіалі зірка стала першою дружиною султана Сулеймана. Дівчина відзначилася грою «небезпечної» жінки, адже вона творила багато поганого, відповідно до її ролі, але залишалася при цьому безкарною.

В життя спокійна актриса виховує дочку, з батьком дитини вона розлучилася ще до її народження. Бізнесмен Джан Атеш виявився аферистом: він взяв у борг у своєї нареченої близько $215 тисяч, а коли Мер'єм розірвала заручини, чоловік втік з країни.

Пелін Карахан отримала промінь слави під час виконання ролі Міхрімах Султан, дочки Сулеймана Пишного. Разом зі своїм другим чоловіком, турецьким бізнесменом Бедрі Гюнтаем, актриса виховує двох синів, активно займається собою і розповідає про успіхи в мережі.

Нур Феттахоглу народилася в Німеччині в родині турецьких мігрантів, але після школи поїхала в Стамбул на навчання. Славу актрисі принесла роль наложниці Сулеймана. Чотири роки тому зірка вперше стала мамою, причому доньку Нур народила від колишнього чоловіка, з яким встигла розлучитися п'ять років тому. Зараз пара відновила відносини, хоча офіційно вони також розведені.

Небахат Чехре стала участовать в світі шоу-бізнесу ще у 14 років. Вирішивши знятися в кіно, вона прославилася, зігравши мати Сулеймана Прекрасного в історичному серіалі. Актриса двічі була заміжня, але дітей у жінки немає.

Селім Байрактар прославився як актор під час виконання ролі євнуха Самбюля Ага, яка, до речі, була написана спеціально під актора. Чудово виконавши свою роль, чоловік став всесвітньо популярним.

Вахиде Перчин дісталася роль дорослого Хюррем Султа. Семль років тому жінка розлучилася з актором Алтаном Гердюмом після 22 років шлюбу. У пари вже є доросла дочка Алізе, яка також стала актрисою. Зазначимо, жінка подолала рак грудей дев'ять років тому.

Гюрбей Илери в ролі шехзаде Мехмеда актор почав посилено тренуватися і набрав 8 кілограмів м'язової маси. У Илери був роман з актрисою Эзги Эйюбоглу, яка також грала в "Величному столітті", але після завершення зйомок пара розлучилася.

Арас Булут Ийнемли не збирався бути актором, навіть закінчив факультет авіаційної техніки Стамбульського технічного університету. Але ще у 16 років юнак отримав роль в серіалі «Алея Повернути» і після успішного дебюту запрошення для майбутніх ролей стали сипатися до нього в руки самі.

Нагадаємо, що Нур Феттахоглу захопила сімейним фото з красунею донькою: очей не відірвати.

Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу розстебнула плащ і показала, що під ним ховає.

Також Politeka писала, що Нур Феттахоглу в білому купальнику підкорила підтягнутими формами: "Затьмарила б навіть Хюррем".