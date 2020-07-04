Принца Гаррі та його дружину Меган Маркл продовжують «наздоганяти» наслідки виходу з королівської сім'ї

Подружжю довелося офіційно закрити свій благодійний фонд SussexRoyal, передає Politeka.net з посиланням на закордонні ЗМІ.

Причина в тому, що після «Мегзиту» 38-річна Меган Маркл і 35-річний принц Гаррі потрапили в немилість до королеви Єлизавети II. Вона заборонила герцогам Сассекським використовувати в комерційних цілях словосполучення SussexRoyal, яке вони хотіли зробити частиною назви своєї благодійної організації.

Пара вже подала документи на ліквідацію фонду. За весь час його існування з'явилася лише одна постійна програма – Travalyst, що мала допомагати громадам, які живуть за рахунок туризму.

За інформацією журналістів, всі засновники фонду підуть у відставку, залишиться лише принц Гаррі як директор і засновник.

Зазначимо, що у принца і його дружини є інший благодійний фондл, названий на честь їх первістка Арчі.

Раніше ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі досі перебувають у пошуку роботи, тому не виключено, що колишні герцоги можуть повернутися в королівський палац.

«Меган і Гаррі поки не знайшли місце, яке змогли б назвати своїм домом. Вони продовжують шукати. Останні місяці вони багато часу провели разом із сином. Він росте щасливим дитям, якому життя в Лос-Анджелесі дуже подобається. Його батьки задоволені, що мають можливість бачити, як він росте», - розповів королівський експерт.

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