Принца Гаррі та його дружину Меган Маркл продовжують «наздоганяти» наслідки виходу з королівської сім'ї
Подружжю довелося офіційно закрити свій благодійний фонд SussexRoyal, передає Politeka.net з посиланням на закордонні ЗМІ.
Причина в тому, що після «Мегзиту» 38-річна Меган Маркл і 35-річний принц Гаррі потрапили в немилість до королеви Єлизавети II. Вона заборонила герцогам Сассекським використовувати в комерційних цілях словосполучення SussexRoyal, яке вони хотіли зробити частиною назви своєї благодійної організації.
Пара вже подала документи на ліквідацію фонду. За весь час його існування з'явилася лише одна постійна програма – Travalyst, що мала допомагати громадам, які живуть за рахунок туризму.
ЗНО-2020: українським випускникам озвучили неприємні новини, "першокурсники будуть..."
Зухвала Джей Ло ошелешила відвертими розрізами в інтимних місцях: «Ну і костюмчик»
"Гроші вигрібаються із Приватбанку": долар пішов на рекорд, курсу валют винесли вердикт
"Сватів" перезняли без Валюхи, Мітяя і Добронравова, несподіваний результат: "Замість них..."
За інформацією журналістів, всі засновники фонду підуть у відставку, залишиться лише принц Гаррі як директор і засновник.
Зазначимо, що у принца і його дружини є інший благодійний фондл, названий на честь їх первістка Арчі.
Раніше ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі досі перебувають у пошуку роботи, тому не виключено, що колишні герцоги можуть повернутися в королівський палац.
«Меган і Гаррі поки не знайшли місце, яке змогли б назвати своїм домом. Вони продовжують шукати. Останні місяці вони багато часу провели разом із сином. Він росте щасливим дитям, якому життя в Лос-Анджелесі дуже подобається. Його батьки задоволені, що мають можливість бачити, як він росте», - розповів королівський експерт.
Нагадаємо, що недовірлива Меган Маркл підсунула принцу Гаррі тещу, несподівані подробиці.
А ще Politeka писала, що Меган Маркл і принц Гаррі втратили шанс всього життя, скандальна правда.
Також Politeka повідомляла, що розкрита таємниця втечі Меган Маркл і принца Гаррі з королівського палацу.