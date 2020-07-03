Меган Маркл поразила неожиданным заявлением в ходе судебных разбирательств относительно публикации ее письма отцу

Жена принца Гарри заявила, что благодаря их свадьбе британская индустрия туризма получила доход в 1 миллиард фунтов стерлингов.

Маркл, подавшая в октябре 2019 года в суд на британский издательский дом Associated Newspapers Limited и его издание Mail on Sunday, в суде вынуждена защищаться сама. Публикацию переписки Маркл с отцом, что герцогиня считает нарушением ее авторских прав и вмешательством в частную жизнь.

В документах, поступивших в Верховный суд Великобритании, супруга принца Гарри заявила, что их свадьба в 2018 году, обошедшаяся британским налогоплательщикам в 32 миллиона фунтов стерлингов, принесла государству доход от туризма в размере 1 миллиарда фунтов, что "намного превысило" эту сумму.

При этом не указано, в результате каких подсчетов актриса пришла к этой сумме. В то же время Daily Mail пишет, что по оценке консалтинговой фирмы Brand Finance, церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл дала туристической индустрии Великобритании лишь дополнительные 300 миллионов фунтов стерлингов. При этом уточняется, что остальную часть суммы могли принести государству доходы, полученные другими отраслями – индустрией моды, туризма, ресторанным бизнесом и прочими.

Возвращаясь к документам, которые Меган Маркл подала в суд, то в них акцентируется, что большая часть суммы пошла на организацию безопасности церемонии, то есть была потрачена на благо самих британцев.

Стоит отметить, что еще в 2018 году издание Express писало, что на систему охраны королевской свадьбы ушло около 30 миллионов фунтов, а еще 1,5 миллиона были потрачены департаментом цифрового развития, культуры, медиа и спорта. Что касается расходов на саму церемонию и прием (включая цветы, музыку, декорации, угощение и так далее), то их покрыли из частных королевских фондов.

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