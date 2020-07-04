В липні українські пенсіонери почнуть отримувати більше грошей завдяки підвищенню прожиткового мінімуму

Як передає Politeka.net, розкрила подробиці прес-служба Пенсійного фонду.

З 1 липня 2020 року прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність, в Україні підвищили з 1638 грн до 1712 гривень. Пенсійний фонд провів перерахунок пенсій і заявив, що підвищені виплати українцям будуть виплачувати з 4 липня.

Для непрацюючих пенсіонерів зросла мінімальна пенсія за віком, а також доплати за стаж. Незалежно від трудоустроенности осіб, з 1 липня підвищуються доплати, надбавки, пенсії за особливі заслуги перед країною та інші виплати, в основі яких лежить прожитковий мінімум.

Наскільки підвищиться пенсія після перерахунку, залежить від її складових. Соціальна пенсія буде на рівні мінімалки і складе ті ж 1712 гривень - таку виплачують громадянам, які не встигли отримати достатньо стажу, але досягли пенсійного віку. Максимальна ж пенсія становить 17 120 гривень.

Наступне підвищення пенсій очікується з 1 грудня 2020 року - їх мінімальний розмір збільшиться до 1769 гривень.

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