Елизавета Глинская в своем профиле в Instagram поделилась со своими подписчиками секретами заготовки ягод на зиму.

Елизавета Глинская на своей странице в Instagram пишет, что сохранить ягоды на длительный период можно несколькими способами: засушить/завялить, заморозить или же сделать из него варенья, джемы, компоты. В своем посте она уделила внимание сушке ягод.

Прежде чем приступать к заготовке, ягоды следует подготовить. Для сушки подходят спелые плоды. Елизавета подчеркнула, что плоды нужно вымыть, но с малиной, ежевикой и шелковицей данную процедуру проводить не стоит.

К самому бюджетному и экологичному варианту сушки Лиза Глинская относит – сушку ягод на свежем воздухе.

Популярные статьи сейчас

Циклоны обрушатся на Украину со всей силы, стихия не пощадит никого: к чему готовиться украинцам

Зарплаты рухнут, а доллар взлетит: украинцам рассказали, к какой жизни готовиться осенью

Юный сын Пугачевой и Галкина ошеломил внешностью: "Растет полной копией..."

Похороны Буйнова: появились неожиданные фото после посиделок у Пугачевой с Юдашкиным, «О, боже…»
Показать еще

«Идеальная конструкция для сушки ягод – это натянутая на деревянную рамку москитная сетка. На таком лотке ягоды сушатся более равномерно. И не нужно бояться, чтобы они подпортятся с одной стороны, так как ягоды обдуваются воздухом со всех сторон», - сообщила победительница «Мастер Шеф».

малина ягода

Также она поделилась вторым способом сушения ягод.

«Можно также засушить ягоды в сушильном аппарате. Работать с ним просто: фрукты и ягоды раскладываются на специальных лотках и, обдуваемые теплым воздухом, сушатся в течение некоторого времени», - пишет Елизавета.

View this post on Instagram

🧐КАК ЗАГОТОВИТЬ ЯГОДЫ на ЗИМУ Ягоды можно сохранить несколькими способами: засушить/завялить, заморозить или же сделать из него варенья, джемы, компоты... 🍓Сегодня расскажу вам о сушке ягод. Перед тем, как приступать непосредственно к сушке, ягоды нужно подготовить: перебрать, отсортировать все мятые и порченные. Для сушки нужно выбирать плоды упругие: не перезрелые и не зеленые. Можно их предварительно вымыть (кроме малины, ежевики и шелковицы). Если ягоды крупные (например, клубника), то лучше их нарезать дольками. А можно - засушить ягоды на зиму в целом виде. Черешню и вишню сушат с косточкой и без, в целом виде или же, разделив на половинки. Самый бюджетный и экологичный вариант – сушка ягод на свежем воздухе. Расскажу несколько правил такой сушки: 🍒Ягоды должны обдуваться воздухом и сверху, и снизу – так они равномерно просушатся. 🍒Если вы сушите ягоды на сплошной поверхности, а не на сетке, выстилайте ее пергаментом. Ни в коем случае не используйте для этих целей газеты и журналы. 🍒В течение периода сушки, ягоды нужно перекладывать, переворачивать, чтобы они не запаривались и не портились. 🍒Ягоды нужно накрыть сверху марлей, чтобы на них не попадала пыль. 🍒Ягоды сушатся не на прямом солнце, а в тени. Время сушки – примерно неделя. Идеальная конструкция для сушки ягод – это натянутая на деревянную рамку москитная сетка. На таком лотке ягоды сушатся более равномерно. И не нужно бояться, чтобы они подпортятся с одной стороны, так как ягоды обдуваются воздухом со всех сторон. Можно также засушить ягоды в сушильном аппарате. Работать с ним просто: фрукты и ягоды раскладываются на специальных лотках и, обдуваемые теплым воздухом, сушатся в течение некоторого времени. 🍓Выкладывая ягоды на поддон, оставляйте между ними небольшое расстояние: так они просушатся более равномерно. 🍓Время сушки зависит от сочности ягод, их размера, толщины и мощности сушильного аппарата. Бонус сушильного аппарата в том, что ягоды не темнеют, как это обычно происходит при сушке на воздухе, а сохраняют красивый цвет и максимум полезных веществ 😉 А вы уже заготовливаете ягоды на зиму?

A post shared by Liza Glinskaya (@lizaglinskaya) on

Подписчики в комментариях благодарили Елизавету Глинскую за полезную информацию и делились своим опытом заготовки полезностей на зиму.

Напомним, победительница "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом вкуснейшего французского десерта: «Пальчики оближешь»

Как писала Politeka, Лиза Глинская раскрыла рецепт пахлавы медовой: как в детстве на море

Как Politeka сообщала, победительница "Мастер Шеф" Глинская поделилась рецептом сгущенного молока: «Это невероятно вкусно»