Елизавета Глинская в своем профиле в Instagram поделилась со своими подписчиками секретами заготовки ягод на зиму.

Елизавета Глинская на своей странице в Instagram пишет, что сохранить ягоды на длительный период можно несколькими способами: засушить/завялить, заморозить или же сделать из него варенья, джемы, компоты. В своем посте она уделила внимание сушке ягод.

Прежде чем приступать к заготовке, ягоды следует подготовить. Для сушки подходят спелые плоды. Елизавета подчеркнула, что плоды нужно вымыть, но с малиной, ежевикой и шелковицей данную процедуру проводить не стоит.

К самому бюджетному и экологичному варианту сушки Лиза Глинская относит – сушку ягод на свежем воздухе.

«Идеальная конструкция для сушки ягод – это натянутая на деревянную рамку москитная сетка. На таком лотке ягоды сушатся более равномерно. И не нужно бояться, чтобы они подпортятся с одной стороны, так как ягоды обдуваются воздухом со всех сторон», - сообщила победительница «Мастер Шеф».

Также она поделилась вторым способом сушения ягод.

«Можно также засушить ягоды в сушильном аппарате. Работать с ним просто: фрукты и ягоды раскладываются на специальных лотках и, обдуваемые теплым воздухом, сушатся в течение некоторого времени», - пишет Елизавета.

Подписчики в комментариях благодарили Елизавету Глинскую за полезную информацию и делились своим опытом заготовки полезностей на зиму.

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