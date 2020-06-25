Победительница "МастерШеф", кулинарный эксперт Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкуснейшую пахлаву

По словам повара, она выросла на Алупке и помнит, как на пляже продавали пахлаву, как и другие люди, которые хоть раз отдыхали на море, передает Politeka.net.

Как отметила Глинская, приготовить пахлаву самим не так уж и трудно. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Для приготовления 24 штук пахлавы понадобятся:

100 мл молока (2,6-3,2%) (0,5 стакана)⁣;

100 г слив. масла (жирностью 82%);

2 яйца⁣;

450 г муки;

1 г соли⁣;

Подсолнечное масло рафинированное.

Медовый сироп: ⁣

150 граммов меда;

300 миллилитров воды⁣;

300 граммов сахара⁣;

100 г орехов.

Способ приготовления пахлавы:

Сливочное масло растопить, смешать с молоком и добавить яйца. Все смешать и насыпать соль и муку. Далее вымешиваем тесто, которое позже оборачиваем пищевой пленкой. Оставляем тесто на полчаса при комнатной температуре. Тесто разделяем на две части и раскатываем на тонкие части.

Оставляем тесто снова на полчаса в спокойном состоянии, а затем собираем тесто в виде пахлавы - скручиваем в рулетик шириной в три-четыре сантиметра, край листа промазываем водой. После этого нарезаем рулет толщиной на один два сантиметра, кусочки кладем горизонтально "распушая" края.

Полученные рулетики обжариваем на подсолнечном масле. Кладем пахлаву на полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Приготовление сиропа: 10-15 минут обжариваем орехи в духовке при температуре 170 С. Наливаем воду в сотейник, добавляем сахар и мед. Отправляем сироп на огонь и греем до растворения сахара. Убрать сироп с плиты, перелить его и опускаем в него пахлаву.

Присыпаем обжаренными, дробленными грецкими орехами.

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