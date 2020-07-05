Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", показала сміливий образ і розповіла про своє оточення

На фото Ганна позує в чорному платті, а зверху наділу блузку світлого кольору. Образ Різатдінова доповнила яскравим мейкапом, а волосся залишила розпущеним. Красуня позувала на фоні дерев і трошки посміхалася на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Настає в житті такий час , коли ви відходите від драми і людей , які її створюють. Ви оточуєте себе людьми, з якими ви смієтеся. Ви забуваєте погане і фокусуєтеся на хорошому. Любіть людей, які ставляться до вас правильно , і моліться за інших . Життя таке коротке, проживайте її не інакше, як щасливо. Падати - частина життя, підніматися на ноги - її проживання. Бути живим - це подарунок, а бути щасливим - це наш вибір!", - написала Анна.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:

"Абсолютно вірно! Анна, ви уже відкрили свою школу гімнастики. Ми чекаємо. Майже готові", "Анюта точніше не скажеш, дякую за гарні слова", "Дуже важливі слова!", "Це дуже чудово", "Русалка", "Ідеальний вигляд".

Повідомлялося, що гімнастка Ганна Різатдінова зробила відверте зізнання.

Анна Різатдінова додала до тексту фото, на якому позує в світлому топі, показує її груди і білих брюках. Образ доповнює легкий макіяж і зібране волосся. Гімнастка дивляться прямо в кадр. (Щоб переглянути фото - проскролльте вниз)

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