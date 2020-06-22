Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танцев со звездами", показала, как проводит время

Красотка в этот раз стояла в багажнике пикапа, надев кроссовки, шорты и футболку. Анна держала в руках бинокль и смотрела куда-то. Благодаря ракурсу фото можно оценить длинные ноги Ризатдиновой, которая не стеснялась их демонстрировать. Как оказалось, звезда в этот раз отправилась в Асканию-Нову, посмотреть на украинский заповедник. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Сафари-girl Так уже хочется в путешествие, жаль, что произойдёт это нескоро...Пока бодримся в бассейне", "Джуманджи. Продолжение)", "Анна,как дорога от трассы к самому заповеднику?Дети просят съездить,но я как вспомню прошлогоднюю поездку)) а в самой Аскании классно,просто,но как -то очень душевно!!!".

Ранее мы сообщали, что украинская гимнастка и звезда "Танців з зіркам" Анна Ризатдинова похвасталась идеальной фигурой.

Как утверждает спортсменка и любимица Влада Ямы на проекте "Танці з зірками" сейчас она путешествует Украиной.

Судя по снимку, сейчас Анна находится в Херсоне. На кадре спортсмена предстала в легком наряде: серый топ и свободные брюки идеально подошли к ее феноменальной фигуре.

Напомним, фаворитка Ямы из «Танців з зірками» сверкнула роскошным телом в коротких шортах

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