Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками", показала смелый образ и рассказала о своем окружении

На фото Анна позирует в черном платье, а сверху надела блузку светлого цвета. Образ Ризатдинова дополнила ярким мейкапом, а волосы оставила распущенными. Красавица позировала на фоне деревьев и немножко улыбалась на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наступает в вашей жизни такое время , когда вы отходите от драмы и людей , ее создающих. Вы окружаете себя людьми, с которыми вы смеетесь. Вы забываете плохое и фокусируетесь на хорошем. Любите людей, которые относятся к вам правильно , и молитесь за остальных . Жизнь так коротка, проживайте ее не иначе, как счастливо. Падать - часть жизни, подниматься на ноги - ее проживание. Быть живым - это подарок, а быть счастливым - это наш выбор!", - написала Анна.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:

"Совершенно верно! Анна, вы уже открыли свою школу гимнастики. Мы ждём. Почти готовы", "Анюта точнее не скажешь, спасибо за красивые слова", "Очень важные слова!", "Это очень прекрасно", "Русалка", "Идеальный вид".

Сообщалось, что гимнастка Анна Ризатдинова сделала откровенное признание.

Анна Ризатдинова добавила к тексту фото, на котором позирует в светлом топе, показывающем ее грудь и белых брюках. Образ дополняет легкий макияж и собранные волосы. Гимнастка смотрят прямо в кадр. (Чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз)

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