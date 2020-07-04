Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - і переможниця проекту Даша Ульянова показала жаркий кадр з Іспанії

Не секрет, що Даша розлучилася з Максом після фіналу шоу, дізнавшись про його інтимні стосунки з іншою учасницею. При цьому молода гімнастка вважала за краще не коментувати своє рішення відкрито, лише зазначила, що кільце, подароване Максом, вона залишить, як і інші спогади.

В цей раз під теплим кадром в напівпрозорому мереживній вбранні, в якому була на фіналі шоу в Іспанії, Даша вирішила розповісти, якою була в дитинстві і чим цікавилася.

«У дитинстві ми робимо багато веселих і безбашенних вчинків 😅 Хтось тягне всіх бездомних тварин додому, хтось будує цілий день величні пісочні замки, хто виходить на вулицю в туфлях мами... А ви пам'ятаєте, як ми могли сидіти в море просто до посиніння, годинами не вилазили на сушу 😂

Діти завжди щирі, іноді відчайдушні і деколи дуже сміливі. Їх емоції справжні, дитина не буде зображати з себе того, ким не є, не буде насильно спілкуватися з неприємними людьми і змушувати себе робити те, до чого не лежить душа.

Пам'ятаю, як у дитинстві я вирішила зробити собі модну укладку браш і заплутала волосся. Довелося відрізати частину локонів 🤦🏽‍♀️ А ще пам'ятаю себе цілеспрямованою, коли так хотілося виступити добре, а потім ще краще, і ще краще.

Розкажіть про своє дитинство? Якими ви були? Ваш самий забавний або смішний вчинок? ☺️», - написала Даша, отримавши масу відповідей фанатів.

Даша позувала в жовтому купальнику, млосно вигнувшись на бортику басейну. Позуючи у самрм краю, дівчина виглядала досить привабливо, що відразу ж відзначили її фанати.

«Сонячний день, хороша компанія і яскравий купальник запорука прекрасного дня ☀️☀️☀️ Блін, вчора так класно було. Під час відпочинку на мене задивилася маленька дівчинка і давай кликати маму, мовляв, подивися, яка гарна «ляля» в яскравому купальнику 😍 Отримувати компліменти від дітей так приємно, я не можу... адже вони завжди чесні і щирі 😉

Дорогі, куди б ви не вирушили в даній ситуації - в Туреччину, Єгипет, Одесу, на річку, басейн або позасмагати на дачі. Купальник прикрасить будь-який відпочинок і готуйтеся ловити промінчики захоплення 😍 і якщо ви в пошуку того самого ідеального 👙, то рекомендація від Дашухи під'їхала, як ніколи до речі 😀»,- написала Даша.

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