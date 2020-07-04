Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - и победительница проекта Даша Ульянова показала жаркий кадр из Испании

Не секрет, что Даша рассталась с Максом после финала шоу, узнав о его интимных отношениях с другой участницей. При этом молодая гимнаста предпочла не комментировать свое решение открыто, лишь отметила, что кольцо, подаренное Максом, она оставит, как и другие воспоминания.

В этот раз под теплым кадром в полупрозрачном кружевном наряде, в котором была на финале шоу в Испании, Даша решила рассказать, какой была в детстве и чем интересовалась.

«В детстве мы делаем много веселых и обезбашенных поступков 😅 Кто-то тащит всех бездомных животных домой, кто-то строит целый день величественные песочные замки, кто-то выходит на улицу в туфлях мамы... А вы помните, как мы могли сидеть в море просто до посинения, часами не вылазили на сушу 😂

Дети всегда искренние, иногда отчаянные и порой очень смелые. Их эмоции неподдельны, ребёнок не будет изображать из себя того, кем не является, не будет насильно общаться с неприятными людьми и заставлять себя делать то, к чему не лежит душа.

Помню, как в детстве я решила сделать себе модную укладку браш и запутала волосы. Пришлось отрезать часть локонов 🤦🏽‍♀️ А ещё помню себя целеустремленной, когда так хотелось выступить хорошо, а потом ещё лучше, и ещё лучше.

Расскажите о своём детстве? Какими вы были? Ваш самый забавный или смешной поступок? ☺️», - написала Даша, получив массу ответов фанатов.

Даша позировала в желтом купальнике, томно выгнувшись на бортике бассейна. Позируя у самрм края, девушка выглядела весьма привлекательно, что сразу же отметили ее фанаты.

«Солнечный день, хорошая компания и яркий купальник залог прекрасного дня ☀️☀️☀️ Блин, вчера так классно было. Во время отдыха на меня засмотрелась маленькая девочка и давай звать маму, мол, посмотри, какая красивая «ляля» в ярком купальнике 😍 Получать комплименты от детей так приятно, я не могу... ведь они всегда честные и искренние 😉

Дорогие, куда бы вы не отправились в данной ситуации - в Турцию, Египет, Одессу, на речку, в бассейн или позагорать на даче. Купальник скрасит любой отдых и готовьтесь ловить лучики восхищения 😍 и если вы ещё в поиске того самого идеального 👙, то рекомендация от Дашухи подъехала, как никогда кстати 😀»,- написала Даша.

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