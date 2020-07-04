Європейський центральний банк (ЄЦБ) показав громадськості зовнішній вигляд оновленої купюри євро

Як передає Politeka.net, про це йдеться на офіційній сторінці ЄЦБ у Twitter.

"Банкноти €5 і €10 першими з банкнот з новим підписом надійдуть в обіг, це відбудеться наступного тижня", - повідомляють в Twitter.

They’re here!



We’ve just received the first banknotes featuring President Lagarde’s signature.



The €5 and €10 notes will be the first with the new signature to enter into circulation, starting next week. Those with the signature of former presidents will remain legal tender. pic.twitter.com/nHzAgH4yrF — European Central Bank (@ecb) July 3, 2020

З загальнодоступної інформації відомо, що Лагард приступила до виконання обов'язків глави ЄЦБ 1 листопада 2019 року, але до цього моменту надходили в обіг банкноти з підписами її попередників - Віма Дуйзенберга), Жан-Клода Тріше і Маріо Драгі.

В Європейському центральному банку поспішили заспокоїти громадян і повідомили, що після випуску нових банкнот купюри, де присутні підписи попередніх глав регулятора, не втратять своєї законності і залишаться легальним платіжним засобом.

"У листопаді минулого року я поставила свій підпис на банкнотах євро - як здорово тепер побачити готовий продукт. Банкноти євро - символ європейської інтеграції, вони щодня нагадують нам про те, чого ми досягли разом", - прокоментувала випуск нових банкнот сама Лагард.

Last November I provided my signature to be printed on euro banknotes – it was great to see the finished product this week. Euro banknotes are a symbol of European integration that serve as a daily reminder of what we have achieved together. pic.twitter.com/WGI5YJc7rF — Christine Lagarde (@Lagarde) July 3, 2020

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