Європейський центральний банк (ЄЦБ) показав громадськості зовнішній вигляд оновленої купюри євро
Як передає Politeka.net, про це йдеться на офіційній сторінці ЄЦБ у Twitter.
"Банкноти €5 і €10 першими з банкнот з новим підписом надійдуть в обіг, це відбудеться наступного тижня", - повідомляють в Twitter.
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З загальнодоступної інформації відомо, що Лагард приступила до виконання обов'язків глави ЄЦБ 1 листопада 2019 року, але до цього моменту надходили в обіг банкноти з підписами її попередників - Віма Дуйзенберга), Жан-Клода Тріше і Маріо Драгі.
В Європейському центральному банку поспішили заспокоїти громадян і повідомили, що після випуску нових банкнот купюри, де присутні підписи попередніх глав регулятора, не втратять своєї законності і залишаться легальним платіжним засобом.
"У листопаді минулого року я поставила свій підпис на банкнотах євро - як здорово тепер побачити готовий продукт. Банкноти євро - символ європейської інтеграції, вони щодня нагадують нам про те, чого ми досягли разом", - прокоментувала випуск нових банкнот сама Лагард.
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