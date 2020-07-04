Курс валют в Украине 4 июля удивит неожиданной «заморозкой» показателей, однако уже в первый рабочий день все изменится

Как сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка, доллар и евро грандиозно рухнут.

Так, стодолларовая купюра сегодня будет продаваться по 2718,01 грн, однако в первый рабочий день рухнет до 2717,16 гривны (-0,85). Как утверждают в Нацбанке, к средине прошлого дня доллар подскочил до 2719,86 гривны. Однако потом национальная валюта сумела отыграть часть позиций.

Евро же наоборот – упадет достаточно заметно. Сегодня сто евро можно будет купить за 3065,92 гривны, а уже в понедельник валюту рухнет до 3050,69 гривен.

Как сообщалось ранее, курс доллара в Украине может существенно измениться после отставки главы НБУ Якова Смолия.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что курс доллара в Украине может подняться до заложенного в бюджете уровня.

Эксперт утверждает, что в сложившейся ситуации инфляция – это нормально.

"Страшилка о том, что после увольнения Смолия произойдет катастрофический обвал гривны – абсолютное вранье. Прежде всего, подчеркиваю, что курс у нас занижен – он должен быть на уровне 28-30 гривен за доллар. Соответственно, он может прийти в соответствие с заложенными в бюджете показателями. Мягкая девальвация в условиях кризиса – это нормально, все страны так делают», - заявил Загородний.

Напомним, украинцам рассказали, что будет с курсом доллара и нужно ли бежать в обменники.

Как сообщала Politeka, доллар взбесился после отставки Смолия, курс меняется на глазах: к чему готовиться украинцам.

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