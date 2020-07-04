Европейский центральный банк (ЕЦБ) показал внешний вид обновленной купюры евро

Как передает Politeka.net, об этом сказано на официальной странице ЕЦБ в Twitter.

"Банкноты €5 и €10 первыми из банкнот с новой подписью поступят в обращение, это произойдет на следующей неделе", - сообщают в Twitter.

They’re here!



We’ve just received the first banknotes featuring President Lagarde’s signature.



The €5 and €10 notes will be the first with the new signature to enter into circulation, starting next week. Those with the signature of former presidents will remain legal tender. pic.twitter.com/nHzAgH4yrF — European Central Bank (@ecb) July 3, 2020

Из общедоступной информации известно, что Лагард приступила к выполнению обязанностей главы ЕЦБ 1 ноября 2019 года, но до этого момента в оборот поступали банкноты с подписями её предшественников - Вима Дуйзенберга), Жан-Клода Трише и Марио Драги.

В Европейском центральном банке поспешили успокоить граждан и сообщили, что после выпуска новых банкнот купюры, где присутствуют подписи предыдущих глав регулятора, не утеряют своей законности и останутся легальным платежным средством.

"В ноябре прошлого года я поставила свою подпись на банкнотах евро - как здорово теперь увидеть готовый продукт. Банкноты евро - символ европейской интеграции, они каждый день напоминают нам о том, чего мы достигли вместе", - прокомментировала выпуск новых банкнот сама Лагард.

Last November I provided my signature to be printed on euro banknotes – it was great to see the finished product this week. Euro banknotes are a symbol of European integration that serve as a daily reminder of what we have achieved together. pic.twitter.com/WGI5YJc7rF — Christine Lagarde (@Lagarde) July 3, 2020

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