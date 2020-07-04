Українців попередили про особливості проведення платежів під час карантину

Про це пише Politeka.net.

Відсьогодні українським банкам заборонено стягувати неустойку за прострочення платежів під час карантину.

Такі норми прописані у законі, який набув чинності з сьогоднішнього дня, 4 липня.

У документі прописано, що теперь українські позичальники захищені від нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину і в 30-денний термін після його завершення.

Відповідні зміни, прописані у законі, були також внесені до до Господарського кодексу.

Як відомо, цей законопроект №3297 був затверждений Верховною Радою у другому читанні ще 16 червня. Документ забороняє нараховувати штрафні санкції та пеню за прострочені платежі по кредитах для бізнесу на період карантину та у тридцятиденний термін після його закінчення.

Варто зазначити, що банки серйозно посилили контроль за гаманцями українців.

Тепер на клієнтів складаються цілі досьє, при знятті депозитів просять розписки, а у юридичних осіб перевіряють наявність офісу. Незважаючи на всі обіцянки, що строгі правила торкнутися тільки тих, хто оперує великими сумами понад 400 тис. грн, на ділі все виявилося інакше.

Експерти відзначають, що випадків, коли громадяни отримують на картку, наприклад, зарплату, понад 5 000 гривень, то з них вимагають надати документи про те, звідки і з якого приводу отримали гроші.

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