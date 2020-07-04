Украинцев предупредили об особенности проведения платежей во время карантина

Об этом пишет Politeka.net.

Отныне украинским банкам запрещено взымать неустойку за просрочку платежей во время карантина.

Такие нормы прописаны в законе, который вступил в силу с сегодняшнего дня, 4 июля.

В документе прописано, что теперь украинские заемщики защищены от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

Соответствующие изменения, прописанные в законе, были также внесены в Хозяйственный кодекс.

Как известно, этот законопроект №3297 был утвержденный Верховной Радой во втором чтении еще 16 июня. Документ запрещает начислять штрафные санкции и пеню за просроченные платежи по кредитам для бизнеса на период карантина и в тридцатидневный срок после его окончания.

Стоит отметить, что банки серьезно ужесточили контроль за кошельками украинцев.

Теперь на клиентов складываются целые досье, при снятии депозитов просят расписки, а у юридических лиц проверяют наличие офиса. Несмотря на все обещания, что строгие правила коснуться только тех, кто оперирует большими суммами свыше 400 тыс. грн, на деле все оказалось иначе.

Эксперты отмечают, что случаев, когда граждане получают на карточку, например, зарплату, свыше 5 000 гривен, то с них требуют предоставить документы о том, откуда и по какому поводу получили деньги.

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