Стало відомо, коли Україна може отримати нову допомогу від Євросоюзу

Цю інформацію в ефірі українського телеканалу озвучив глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль, пише Politeka.net.

За його словами, уряд розраховує на підписання меморандуму з Євросоюзом про виділення Україні 1,2 млрд євро вже в двадцятих числах липня.

"Ми продовжуємо роботу з Європою. Вже в 20-х числах липня, я сподіваюся, ми підпишемо черговий документ про надання наступного траншу. Це було проговорено сьогодні з президентом Європейської комісії", – додав Шмигаль в ефірі телеканалу.

Він також спробував заспокоїти суспільство і заявив, що "Україна є стабільною".

"Незалежно від зміни прізвищ, інституційна база залишається стабільною і гарантує стабільність курсу валюти, грошовою економічної політики та сталого економічного розвитку незважаючи на кризову ситуацію і провокаційні заяви окремих керівників топ-рівня", – резюмував він на ток-шоу.

Раніше уряд прездставило прогноз, згідно з яким, у 2020 році економіка України впаде на 4-8%. Очікування такі, що криза швидко не закінчиться, а рівень українського ВВП може падати на протязі цілого року.

У прогнозі, озвученим урядом, сказано, що 2020 рік буде вкрай складним, українців очікує падіння експорту та імпорту (на 10% і 14,5% відповідно), зростання дефіциту бюджету (до 8% ВВП) і підвищення рівня безробіття (до 9,5%).

Очікується, що найбільше постраждають ті, хто працює у сфері промисловості, а також оптової та роздрібної торгівлі.

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