Стало известно, когда Украина может получить новую помощь от Евросоюза

Эту информацию в эфире украинского телеканала озвучил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль, пишет Politeka.net.

По его словам, правительство рассчитывает на подписание меморандума с Евросоюзом о выделении Украине 1,2 млрд евро уже в двадцатых числах июля.

"Мы продолжаем работу с Европой. Уже в 20-х числах июля, я надеюсь, мы подпишем очередной документ о предоставлении следующего транша. Это было проговорено сегодня с президентом Европейской комиссии", – добавил Шмыгаль в эфире телеканала.

Он также попытался успокоить общество и заявил, что "Украина является стабильной".

"Независимо от изменения фамилий, институциональная база остается стабильной и гарантирует стабильность курса, валюты, денежной экономической политики и устойчивого экономического развития несмотря на кризисную ситуацию и провокационные заявления отдельных руководителей топ-уровня", – резюмировал он на ток-шоу.

Ранее правительство прездставило прогноз, согласно которому, в 2020 году экономика Украины упадет на 4-8%. Ожидания таковы, что кризис быстро не закончится, а уровень украинского ВВП может падать на продолжении целого года.

В прогнозе, озвученным правительством, сказано, что 2020 год будет крайне сложным, украинцев ожидает: падение экспорта и импорта (на 10% и 14,5% соответственно), рост дефицита бюджета (до 8% ВВП) и повышение уровня безработицы (до 9,5%).

Ожидается, что больше всех пострадают те, кто работает в сфере промышленности, а также оптовой и розничной торговли.

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