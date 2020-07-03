Модель Кім Лі, яка прославилася як корейська Кім Кардаш'ян, похвалилася засмаглими «близнючками» в пружному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Ти ж знаєш, що я відчуваю себе по-іншому, тому що ти знаєш, що у мене інший розум», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кім Лі позує з елегантним макіяжем і в сукні з декольте, демонструючи неймовірну красу.

«Вогонь!», «пожежа! Бомба і гармата», «неймовірна краса», «Які очі – бомба», «красуня», «погляд на мільйон. Просто неймовірна краса», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, відома модель Кім Лі, яку називають корейської Кардаш'ян, показала сміливий образ без зайвого збентеження.

На фото модель показує себе в чорному напівпрозорому корсеті, який підкреслив витончену талію красуні. Кім спокусливо лягла на ліжко і без збентеження показала в королівському декольте свою гідність. Зірка лежала поруч з підсвічником, а взялася рукою за волосся, роблячи фотографію максимально спекотною.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків під фото і написали коментар під фотографією.

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