Популярна британська супермодель Демі Роуз похвалилася розкішними формами в одному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

«Коли щасливий, і ти знаєш це», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Демі Роуз красується неймовірними формами в яскравому купальнику, демонстративно закидаючи голову. З-за цього спостерігається схожість з голлівудською актрисою Памелою Андерсон, коли та грала в «Рятувальників Малібу».

«Форми аж випирають», «які вигини, бомба», «божественна Демі», «така краса, що просто не передати словами», «такі форми – дивився б і дивився», «бомбезний вигляд!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель Демі Роуз, також відома як британська Кардаш'ян, захопила чином в халатику без білизни.

В цей раз дівчина підкорила видом в одній білій білизні, точніше, лише його частини. Демі вирішила з'явитися перед фанатами в тоненькому балахоні, більше нагадує простий халат. При цьому свою оголені груди дівчина закрила їм лише частково, щоб додати кадру пікантності.

Варто відзначити, що раніше дівчина розповідала, що в основі її фігури лежать: гени, до біса важка робота над собою і регулярні заняття в тренажерному залі, а також добре збалансоване харчування.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.