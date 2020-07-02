Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, восхитила образом в халатике без белья

В этот раз девушка покорила видом в одном белом белье, точнее, лишь его части. Деми решила предстать перед фанатами в тоненьком балахоне, более напоминающем простой халат. При этом свою обнаженную грудь девушка закрыла им лишь частично, чтобы прибавить кадру пикантности, сообщает Politeka.net.

Стоит отметить, что ранее девушка рассказывала, что в основе ее фигуры лежат: гены, чертовски тяжелая работа над собой и регулярные занятия в тренажерном зале, а также хорошо сбалансированное питание.

Похоже, она активно смотрит за собой, ведь упругие формы не оставляют никого равнодушными:

«Вы серьезно красивы! 💕💕💕», «Я не видел ничего такого горячего, когда был там!», «Так хорошо ...», «Прекрасный вид соблазнительной жрицы», «Такая красивая крошка, прям ночная жрица 🌷🌹🌷🌹🌷», «Яаас Королева. Этот взгляд один!», «Мне скучно, твои фото меня веселят🤣», «Ты заслуживаешь на жаркую оценку этой фигуры», «Святая девочка!!! 😍».

Как известно, не так давно Деми удалось «отличиться». После того, как в СМИ появилась информация о том, что рэпер Tyga и Кайди Дженнер расстались, бывшая пассия рэпера Деми Роуз не стала медлить. Модель сразу же опубликовала в своем Instagram снимки в бикини, напомнив всем одну из сестер Кардашьян, и благодаря этому набрав еще большее количество поклонников.

После этого девушку часто с ними сравнивают и этот раз не стал исключением:

«Ты просто невероятная красавица❤️❤️❤️», «Я хочу выглядеть так», «Сочнее Кайли, вау🔥🔥🔥», «Хороший выстрел, просто бомбическая дамочка 😍😍😍😍», «Боже, ты сводишь с ума, такая модная🔥🔥🔥🔥😍», «Мне очень нравится, прямо как Кайли😍❤️», «Великолепная дорогая .. 💓», «Брю, кто это выглядит, она похожа на Кардашьян», «Ты очень горячая малышка».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.