Популярная британская супермодель Деми Роуз похвасталась роскошными формами в одном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Когда счастлив, и ты знаешь это», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Деми Роуз красуется невероятными формами в ярком купальнике, демонстративно закидывая голову. Из-за этого наблюдается сходство с голливудской актрисой Памелой Андерсон, когда та играла в «Спасателях Малибу».

«Формы аж выпирают», «какие изгибы, бомба», «божественная Деми», «такая красота, просто не передать словами», «такие формы – смотрел бы и смотрел», «бомбезный вид!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, восхитила образом в халатике без белья.

В этот раз девушка покорила видом в одном белом белье, точнее, лишь его части. Деми решила предстать перед фанатами в тоненьком балахоне, более напоминающем простой халат. При этом свою обнаженную грудь девушка закрыла им лишь частично, чтобы прибавить кадру пикантности.

Стоит отметить, что ранее девушка рассказывала, что в основе ее фигуры лежат: гены, чертовски тяжелая работа над собой и регулярные занятия в тренажерном зале, а также хорошо сбалансированное питание.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.