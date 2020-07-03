42-річна травесті-діва Монро вразила яскравим образом у концертній сукні

Як повідомляє Politeka.net, серію гарячих знімків зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня була одягнена в розкішну сукню, залишивши оголеними плечі і зону декольте. На голові у артистки красувалася зачіска в стилі голлівудської діви Мерлін Монро. Травесті-діва позувала, показуючи свою фігуру з усіх сторін.

«Дозвольте собі розкіш бути собою…Всім ненудних вихідних», - написала артистка під фото.

За півгодини пост Монро оцінили сотні людей. В коментарях зірці залишили масу компліментів.

«Шикарна блондинка», «Шикарна!», «Захват», «Ох, яка!», «супер красуня», «Реально як Мерлін Монро», «Просто вогонь», «Шедевр», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що епатажна травесті-діва Монро поділилася фото, на якому зняла себе крупним планом. Монро наче потонула у воді, пофарбованій в білий колір, і тільки очі, ніс і рот опинилися на поверхні. Фото виглядало як обкладинка до якогось журналу.

Крім цього, нещодавно зірка показала себе без макіяжу і перуки. Артистка зробила сторіз, коли гуляла по вулиці зі своєю знайомою. Вона була в шапці, сонцезахисних окулярах і медичній масці. Варто відзначити, що на вулиці Монро було б важко впізнати серед сотень перехожих.

Нагадаємо, що травесті-діва Монро залишилася без одягу і показала себе, як є: «Ух, стало спекотніше».

Як повідомляла Politeka, травесті-діва Монро розбурхала локонами пристрасті: «Ну прям Афродіта».

Також Politeka писала, що травесті-діва Монро здивувала сміливим образом без білизни: "Спочатку подумала, що це Бузова".