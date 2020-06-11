Відома травесті-діва Монро похвалилася фігурою на відвертій фотосесії у ванній

Популярна українська шоувумен, актриса і блогер поділилася новими фотографіями в своєму Instagram, передає Politeka.net.

На знімках знаменитість відкинула сором і показала себе у ванній. Монро зізналася, що така ідея виникла у неї через сильну спеку в країні.

На першому фото діва лежить повністю оголена у ванній, наповненій білою рідиною і гумовими уточками. При цьому красуня вирішила змінити традиційному блонду і постала з рожевими волоссям. Її млосний образ доповнює яскравий макіяж.

На наступних знімках Монро позує вже в кокетливому рожевому боді з оборочки. Фотографії вийшли дуже чуттєвими.

«+37. Роздягайся, лягай, раз прийшов», - підписала кадри Монро.

Її шанувальники тут же взялися коментувати знімки.

«Думала Агілера Христя», «Огогошеньки-Монрошенька», «Це вау вау вау!!!! Просто бомба», «Аааа, як завжди шикарно чудово, захват для очей. Тепер це мої улюблені нові фото», «Ой як мені подобається сочненько», «Буде що онукам показати», «Ух, стало спекотніше», «Шикарна жінка», «Ох ти ж... щелепа відлетіла», «Вау начебто і ідея не нова, але з Монро виглядає так свіжо і ....смачненько», «Ти завжди гарна. Дуже подобається коли ти в жіночому, красивому, яскравому образі», - пишуть люди.

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