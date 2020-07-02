42-річна травесті-діва Монро зачарувала яскравим спокусливим образом

У себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, на яких постала при повному параді, передає Politeka.net. На фото у Монро була зроблена укладка, її волосся ідеально лежало на плечах, а локони пристрасті звели з розуму прихильників. Губи діва нафарбувала яскравою бузковою помадою, а на очі нанесла вечірній макіяж. Артистка позувала на камеру, показуючи себе з різних сторін.

«А давай пофантазуємо - З ким із зірок (відомих і знаменитих) красиво прибухнули…Приймаються будь-які варіанти, комбінації і склади, включаючи Гагаріна, Анну Кареніну і Аріану Гранде», - запитала у шанувальників травесті-діва.

Фанати Монро із задоволенням взяли участь в обговоренні, називаючи свої варіанти вечірки. Варто відзначити, що багато хто захотів випити з самою Монро.

«З Невгамовною Монро, в компанії її шанувальників і близьких», «З Вами, Монро. Більше ні з якими зірками немає бажання ні познайомитися, ні прибухнути», «Звичайно ж, з Вами, чарівна Монро!», «Ну прям Афродіта», «Тільки з вами, дорога Монрітта», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що травесті-діва Монро позувала для фото в домашній обстановці, хоча і при повному параді - з традиційним яскравим макіяжем, білою перукою і численними прикрасами.

Нагадаємо, що травесті-діва Монро залишилася без одягу і показала себе, як є: «Ух, стало спекотніше».

Як повідомляла Politeka, травесті-діва Монро здивувала сміливим образом без білизни: "Спочатку подумала, що це Бузова".

Також Politeka писала, що травесті-діва Монро після голих фото заінтригувала новим знімком в білій рідині: "Хочеться ще!".