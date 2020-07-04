Курс валют в Україні 4 липня здивує несподіваним «заморожуванням» показників, однак вже в перший робочий день все зміниться

Як повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку, долар і євро грандіозно впадуть.

Так, стодоларова купюра сьогодні буде продаватися за 2718,01 грн, однак у перший робочий день впаде до 2717,16 гривні (-0,85). Як стверджують у Нацбанку, до середини минулого дня долар підскочив до 2719,86 гривні. Однак потім національна валюта зуміла відіграти частину позицій.

Євро ж навпаки – впаде досить помітно. Сьогодні сто євро можна буде придбати за 3065,92 гривні, а вже в понеділок валюту впаде до 3050,69 гривні.

Як повідомлялося раніше, курс долара в Україні може істотно змінитися після відставки глави НБУ Якова Смолія.

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що курс долара в Україні може піднятися до закладеного в бюджеті рівня.

Експерт стверджує, що у сформованій ситуації інфляція – це нормально.

"Страшилка про те, що після звільнення Смолія відбудеться катастрофічний обвал гривні – абсолютна брехня. Перш за все, підкреслюю, що курс у нас занижений – він повинен бути на рівні 28-30 гривень за долар. Відповідно, він може прийти у відповідність із закладеними в бюджеті показниками. М'яка девальвація в умовах кризи – це нормально, всі країни так роблять», - заявив Загородній.

Нагадаємо, українцям розповіли, що буде з курсом долара і потрібно бігти в обмінники.

Як повідомляла Politeka, долар сказився після відставки Смолія, курс змінюється на очах: до чого готуватися українцям.

Також Politeka писала, що конфлікт вибухнув між Смолієм та Зеленським, очевидці назвали причину: "Більше грошей!"