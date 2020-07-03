Курс доллара в Украине может существенно измениться после отставки главы НБУ Якова Смолия

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что курс доллара в Украине может подняться до заложенного в бюджете уровня, передает "Главред".

Эксперт утверждает, что в сложившейся ситуации инфляция – это нормально.

"Страшилка о том, что после увольнения Смолия произойдет катастрофический обвал гривны – абсолютное вранье. Прежде всего, подчеркиваю, что курс у нас занижен – он должен быть на уровне 28-30 гривен за доллар. Соответственно, он может прийти в соответствие с заложенными в бюджете показателями. Мягкая девальвация в условиях кризиса – это нормально, все страны так делают», - заявил Загородний.

Отметим, курс доллара в Украине достигал отметки в 30 гривен в 2015 году.

По словам эксперта, для страны низкая инфляция в условиях кризиса – гораздо хуже.

«Для такой экономики, как украинская, инфляция 10-15% в год – это нормально: она и обеспечивает платежеспособность населения, и поддерживает экспортеров, и экономика при этом не убивается", - пояснил эксперт.

Отметим, Национальный банк после информации об отставке главы Якова Смолия рекордно опустил гривну по отношению к курсам евро и доллара.

Так, американский доллар впервые с апреля 2020 года поднялся выше отметки в 27 гривен. Тогда он составлял 27,04 гривен за доллар. А выше курс был 20 апреля – 27,20 гривен/$.

НБУ установил официальные курсы валют на 3 июля на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2718,01 гривен (+0,41 грн)

– 100 евро – 3065,92 гривен (+0,66 грн).

Напомним, украинцам рассказали, что будет с курсом доллара и нужно ли бежать в обменники.

Как сообщала Politeka, доллар взбесился после отставки Смолия, курс меняется на глазах: к чему готовиться украинцам.

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