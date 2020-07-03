Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая известна своими скандальными заявлениями, похвасталась своей яркой подружкой

Как сообщает Politeka.net, совместное фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Фреймут вместе с танцовщицей Яной Заец позировали на яхте на закате солнца. Яна была одета в зеленый купальник, сверху она набросила белую рубашку. Ольга тоже была одета в белую рубашку. Образ она дополнила солнцезащитными очками.

«Как я счастлива, что ты у меня есть. Передана по наследству с предыдущей жизни, поставленная надо мной Ангелом Хранителем. Яночка, пусть все будет красиво в твоей жизни. C Днем рождения», - написала Фреймут под фото.

За несколько часов снимок собрал почти 5 тысяч лайков. В комментариях оставили массу комплиментов.

«Какие же Вы красотки», «вы прекрасна», «так чувственно», «Супер», - пишут люди.

Стоит отметить, что у Заец на странице опубликованы более откровенные фото с этой поездки. Танцовщица поделилась снимком, на котором села на шпагат прямо на яхте. Красотка улыбалась и смотрела в кадр. Видимо, она решила повторить трюк Анастасии Волочковой. В комментариях под постом отписалось множество людей.

«Вы тут похожи на Мерлин Монро», «Вы мотиватор для многих девушек», «Яна! Я тоже хочу такую растяжку», «Наш украинский ответ Насте Волочковой», - пишут пользователи сети.

Напомним, что чистюля Фреймут опозорилась новым фото с мужем в дырявой одежде: "Стоит, как пенсия".

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