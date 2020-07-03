Популярна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес, яка є однією з найуспішніших латиноамериканських зірок у США, з'явилася на сцені в екстравагантному костюмі

Як повідомляє Politeka.net, архівне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня стояла на сцені, тримаючи в руках кепку в блискітках. Вона була одягнена в дуже дивний костюм: зверху на ній красувався міні піджак, який з'єднувався шматками тканини зі штанинами. А ось посеред тіла красувався екстремальний розріз. Джей Ло наділа під костюм боді в блискітках і білі труси. Виглядав весь цей комплект одночасно дивно і вражаюче.

За годину пост зірки зібрав майже 350 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Королева», «Красуня», «Сумую за тобою на сцені», «Да!! Та ж дівчина», «Дивовижне фото», «Королева Бронкса. Так рада, що ви ніколи не забуваєте своє коріння!», «Ну і костюмчик», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес поділилася фотографією з тренування. 50-річна зірка була одягнена в лосини і короткий топ. Вона сфотографувала себе ззаду, засвітивши свою апетитну «п'яту точку». Незважаючи на вік, артистка виглядає чудово, вона приділяє багато часу спорту.

Нагадаємо, що сяюча Джей Ло показала, що витворяє з новим чоловіком і дітьми: "Які ж вони солодкі".

Як повідомляла Politeka, нестримна Джей Ло влаштувала дорослі розваги перед камерою, особисті кадри: "Як я могла...".

Також Politeka писала, що сяюча Джей Ло вразила красою в компанії чоловіка: "Неймовірна".