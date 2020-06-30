Легендарна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес похвалилася неймовірною красою в компанії чоловіка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Ми знаємо, що ваш випускний виглядає трохи інакше, ніж ви очікували, але сценарію немає, і це тільки початок. Ми хотіли б привітати вас з вашими дивовижними досягненнями…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що Лопес разом з чоловіком запрошують усіх випускників до себе в онлайн, де вони в ході прямої трансляції будуть вітати їх зі святом.

«Неймовірна», «яка розкішна пара!», «ось це людський вчинок! Все б так», «неймовірна пара, супер», «красива, слів немає», - пишуть користувачі.

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«З днем батька! Нехай цей день буде найкращий день для вас», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Лопес показала власних дітей, а також колишнього чоловіка Марка Ентоні. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Боже, як це мило», «поздоровляєш колишнього? Ось це я розумію, цивілізований світ», «красиві, супер», - пишуть вони.

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