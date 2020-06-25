Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес порадувала фанатів зворушливим домашнім відео у звичайному вигляді разом з дітьми

В цей раз в соціальній мережі Instagram з'явилися зворушливі кадри, зроблені вдома у Лопес під час відпочинку з дітьми. Схоже, знаменитість зовсім не сумує, а її коханий підтримує сім'ю на карантині.

Нові кадри з сімейного відпочинку знаменитості, її обранця і дітей з'явилися в instagram-акаунті видання "viva ukraine".

«Ось так Дженніфер Лопес з коханим Алексом Родрігесом і дітьми проводить вечори на самоізоляції🌠#дженниферлопес #алексродригес», - сказано в повідомленні.

Шанувальники тут же відреагували:

«Це всі три їхні доньки?❤️❤️❤️👏», «Дивно! Домашні посиденьки у Рудковської веселіше було!», «Виглядають чарівно мило😍👍», Ось так ідеальна сім'я👍», Шикарні милі дітки😍😍😍😍😍»,Які солодкі👏👏👏».

Також на своїй сторінці в Instagram Лопес поділилася відразу двома несподіваними знімками з спортзалу. На нових фото артистка показала себе в природному і навіть втомленому вигляді.

На Дженніфер були лосини і короткий топ, дозволяє розглянути підтягнутий живіт без єдиного грама жиру.

«Якщо щось не кидає вам виклик, воно не змінить вас», – підписала публікацію зірка, даючи зрозуміти своїм фанатам, який праця стоїть за її популярністю. Відзначимо, для свого віку зірка неймовірно виглядає приголомшливо і підтягнуто, а також Дженніфер може "дати фору і 30-річним, оскільки вона неймовірна красуня", як відзначають самі шанувальники під постом.

Пост набрав понад трьох мільйонів лайків і декількох тисяч коментарів, в яких користувачі захоплюються улюбленою співачкою.

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