Українська співачка Тіна Кароль похвалилася яскравим кадром кадром зі зйомок шоу "Хто зверху?"
Сьогодні Кароль є однією з найуспішніших зірок, за особистим життям якої стежать як журналісти, так і безліч шанувальників. Тому її пости, нові фото і відео бурхливо обговорюють в мережі фанати відразу ж після їх публікації.
Кілька годин тому на фан-сторінці Тіни з'явилася фотографія, на якій співачка зображена в зеленому платті зі сміливим декольте.
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«Тіна Кароль взяла участь у зйомках "Хто зверху?" . Випуск варто очікувати вже цієї осені на "Новому каналі"!❤», - сказано в повідомленні.
Фанати зірки тут же обговорили вигляд співачки в новому образі. Зокрема, фанати припускають, на що співачка готова піти заради перемоги жіночої команди, як буде вести себе Тіна під час популярного шоу, і зрещтою, чи є у неї корисливий мотив для зйомок.
«Ух ти, ось це новина 😍🔥», «Це плаття 😍😍», «Скоріше б 😍😍😍», «Нарешті дочекалися 🔥😍», «Як я чекалаааааа😍😍😍😍 це буде 🔥🔥🔥», «Про,вже зелене,вау», «Нарешті і Тіночка взяла участь😍🔥», «Да ладноооо, клааааас👏😍😍😍🤗», «Ура ура ура 🔥🔥🔥 Чекаємо ❤️❤️❤️», «Тіна,щоб не сидіти вдома на карантині,за всіма задвірках пройдеться.Бідолаха».
Також ми повідомляли, що Тіна вперше за довгий час дала пишний концерт в Одесі і встигла здивувати видом на цілій серії жарких фото.
Співачка вирішила представити інтимні кадри, позуючи в білій шовковій сукні, у вільному вбранні, в мереживній і одній сорочці на сцені, продемонструвавши гарні ноги. На обличчі Тіни можна помітити стильний макіяж і прикраси, доповнюють образ.
«Улюблена донечка💔», «Ось це ти мати даєш 🤤🔥🔥», «Боже, чому так красиво?😭😍», «Нереально красива❤️», «Любимо і сумуємо 💜🤗😘», «Сама! Дивись, Дан, кого втратив♥️💋», «Краща🖤», «Красоооткаа😻💞🔥», «Краща😍❤️», «Нам також важко без тебе💔любимо❤️», «Тіна, ти найкраща 😍», «дуже красива❤️», «Краща ❤️», - написали шанувальники.
Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".
Як повідомляла Politeka, расставившей ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".
Також Politeka писала, що розхристаний Дан Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна...".