Украинская певица Тина Кароль похвасталась ярким кадром кадром со съемок знаменитого шоу "Хто зверху?"
Сегодня Кароль является одной из успешных звезд, за личной жизнью которой следят как журналисты, так и множество поклонников. Поэтому ее посты, новые фото и видео бурно обсуждают в сети фанаты сразу же после их публикации.
Несколько часов назад на фан-странице Тины появилась фотография, на которой певица запечатлена в зеленом платье со смелым декольте.
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«Тина Кароль приняла участие в съемках "Хто зверху?" . Выпуск стоит ожидать уже этой осенью на "Новом канале"!❤», - сказано в сообщении.
Фанаты звезды тут же обсудили вид певицы в новом образе. В частности, фанаты предполагают, на что певица готова пойти ради победы женской команды, как будет вести себя Тина во время популярного шоу, и зрещтою, есть ли у нее корыстный мотив для съемок.
«Ух ты, вот это новость 😍🔥», «Это платье, Данчику сюрприз😍😍», «Скорее бы 😍😍😍», «Наконец то дождались 🔥😍», «Як я чекалаааааа😍😍😍😍 це буде 🔥🔥🔥», «О,уже зеленое,вау», «Наконец-то и Тиночка приняла участие😍🔥», «Да ладноооо, клааааас👏😍😍😍🤗», «Ура ура ура 🔥🔥🔥 Ждём ❤️❤️❤️», «Тина,чтоб не сидеть дома на карантине,по всем задворкам пройдется.Бедняжка».
Также мы сообщали, что Тина впервые за долгое время дала пышный концерт в Одессе и успела удивить видом на целой серии жарких фото.
Певица решила представить интимные кадры, позируя в белом шелковом платье, в свободном наряде, в кружевном и одной рубашке на сцене, продемонстрировав красивые ноги. На лице Тины можно заметить стильный макияж и украшения, дополняющие образ.
«Любимая малышка💔», «Вот это ты мать даёшь 🤤🔥🔥», «Боже, почему так красиво?😭😍», «Нереально красивая❤️», «Любим и скучаем 💜🤗😘», «Самая! Смотри, Дан, кого потерял♥️💋», «Лучшая🖤», «Красоооткаа😻💞🔥», «Лучшая😍❤️», «Нам также тяжело без тебя💔любим❤️», «Тина, ты лучшая 😍», «очень красивая❤️», «Лучшая ❤️», - написали поклонники.
Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".
Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".
Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".