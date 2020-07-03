Тина в новом образе показала себя на шоу

Украинская певица Тина Кароль похвасталась ярким кадром кадром со съемок знаменитого шоу "Хто зверху?"

Сегодня Кароль является одной из успешных звезд, за личной жизнью которой следят как журналисты, так и множество поклонников. Поэтому ее посты, новые фото и видео бурно обсуждают в сети фанаты сразу же после их публикации.

Несколько часов назад на фан-странице Тины появилась фотография, на которой певица запечатлена в зеленом платье со смелым декольте.

«Тина Кароль приняла участие в съемках "Хто зверху?" . Выпуск стоит ожидать уже этой осенью на "Новом канале"!❤», - сказано в сообщении.

Фанаты звезды тут же обсудили вид певицы в новом образе. В частности, фанаты предполагают, на что певица готова пойти ради победы женской команды, как будет вести себя Тина во время популярного шоу, и зрещтою, есть ли у нее корыстный мотив для съемок.

«Ух ты, вот это новость 😍🔥», «Это платье, Данчику сюрприз😍😍», «Скорее бы 😍😍😍», «Наконец то дождались 🔥😍», «Як я чекалаааааа😍😍😍😍 це буде 🔥🔥🔥», «О,уже зеленое,вау», «Наконец-то и Тиночка приняла участие😍🔥», «Да ладноооо, клааааас👏😍😍😍🤗», «Ура ура ура 🔥🔥🔥 Ждём ❤️❤️❤️», «Тина,чтоб не сидеть дома на карантине,по всем задворкам пройдется.Бедняжка».

Также мы сообщали, что Тина впервые за долгое время дала пышный концерт в Одессе и успела удивить видом на целой серии жарких фото.

Певица решила представить интимные кадры, позируя в белом шелковом платье, в свободном наряде, в кружевном и одной рубашке на сцене, продемонстрировав красивые ноги. На лице Тины можно заметить стильный макияж и украшения, дополняющие образ.

«Любимая малышка💔», «Вот это ты мать даёшь 🤤🔥🔥», «Боже, почему так красиво?😭😍», «Нереально красивая❤️», «Любим и скучаем 💜🤗😘», «Самая! Смотри, Дан, кого потерял♥️💋», «Лучшая🖤», «Красоооткаа😻💞🔥», «Лучшая😍❤️», «Нам также тяжело без тебя💔любим❤️», «Тина, ты лучшая 😍», «очень красивая❤️», «Лучшая ❤️», - написали поклонники.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".