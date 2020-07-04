Зірки робили все, щоб не стати самотніми

12 років тому на російському телеканалі "Перший" вийшов стартовий випуск шоу "Давай одружимося"

За цей час не передачі побувало безліч людей, в тому числі зірок. Згадаймо деяких знаменитостей, які засвітилися на скандальному шоу.

Епатажна балерина Анастасія Волочкова прийшла на шоу у 2016 році, пише wday.ru. Вибирати зірка повинна була з трьох кавалерів: мільйонера з Кенії, олігарха з Росії та забезпеченого чоловіка з Америки.

Як бачимо, продюсери врахували запити балерини, адже вона говорила, що обранець повинен возити її на приватному літаку.

Попри відмови ведучою програми Лариси Гузєєвої, Волочкова все ж вибрала американця. Однак ці відносини швидко закінчилися, після чого балерина закрутила ще кілька романів.

Ольга Бузова з'явилася в програмі у 2011 році. Дівчина попередила, що їй потрібен наречений, який підлаштується під її ритм життя. За серце блондинки боролися: мандрівник Анатолій і два Вадима, будівельник і «скромний олігарх».

У студії стався скандал, який швидко вирішили. До Олі підбігла дівчина, яка запевняла, що Бузова - розлучниця.

Після цього передача продовжилася, але ні один з кавалерів не підходив Ользі, про що говорили й ведучі, мовляв всі нудні. Все ж Ольга вибрала одного з Вадімов, але стосунки не склалися.

У цьому ж році на проєкті з'явилася Вікторія Боня. Світська левиця вибрала 30-річного баяніста-віртуоза, з яким стосунки також не отримали продовження.

Епатажна колишня телеведуча Дана Борисова з'явилася на шоу два рази. У другому випадку блондинка вибрала одруженого заможного банкіра Володимира, який зачитав їй вірші. На жаль з чоловіком у зірки також нічого не вийшло.

Також на шоу побували артисти Тимур Батрутдінов, Олексій Воробйов і Вікторія Дайнеко.

Нагадаємо, що епатажна Бузова прикрасила бюст камінням і посвітила принадами у всіх на очах: «Кайф».

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